Известного российского рэпера добавили в список лиц, «угрожающих» Украине

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) попал в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. Соответствующие данные содержатся в документах украинского ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Список лиц... Долматов Алексей Сергеевич, — указано в документе.

Помимо этого, музыкант был добавлен в базу сайта «Миротворец», известного публикацией персональных данных тех, кого Киев считает «угрозами». Там утверждается, что Гуф занимался «незаконной гастрольной деятельностью» в Крыму и «сознательно нарушил госграницу Украины на Донбассе».

Ранее сообщалось, что худрук Театра на Малой Бронной, актер и режиссер Константин Богомолов оказался в списках базы украинского сайта «Миротворец». По данным реестра, он попал туда 20 июля. В качестве причины указана поддержка России.

До этого предприниматель и музыкант Игорь Рыбаков сообщил о приобретении прав на дебютный альбом Гуфа «Город дорог», вышедший в 2007 году. Сделка с гендиректором и продюсером лейбла «Монолит Рекордс» Антоном Прониным обошлась в 95 млн рублей.