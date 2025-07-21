Богомолов попал в базу «Миротворца»

Худрук Театра на Малой Бронной, актер и режиссер Константин Богомолов оказался в списках базы украинского сайта «Миротворец». По данным реестра, он попал туда 20 июля. В качестве причины указана поддержка России.

Ранее Богомолов удостоился звания «Заслуженный деятель искусств РФ». Такой указ подписал президент России Владимир Путин. При этом Богомолов одновременно занимает должность худрука в театре «Сцена Мельников».

Народный артист России Сергей Гармаш тоже оказался в списке украинского «Миротворца». Актер театра и кино находится на сайте с 2022 года. При этом известно, что артист родился в Херсонской области.

Гармаш регулярно помогает родной Херсонской области через фонд «Орион», сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в последний раз артист обновил классы в Генической санаторной школе-интернате.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова вручила Гармашу медаль Александра Твардовского. Артиста поблагодарили за вклад в культурные проекты, который он внес в условиях СВО. Торжественная церемония вручения прошла в Государственном историческом музее.