Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 18:07

Богомолов попал в базу «Миротворца»

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Худрук Театра на Малой Бронной, актер и режиссер Константин Богомолов оказался в списках базы украинского сайта «Миротворец». По данным реестра, он попал туда 20 июля. В качестве причины указана поддержка России.

Ранее Богомолов удостоился звания «Заслуженный деятель искусств РФ». Такой указ подписал президент России Владимир Путин. При этом Богомолов одновременно занимает должность худрука в театре «Сцена Мельников».

Народный артист России Сергей Гармаш тоже оказался в списке украинского «Миротворца». Актер театра и кино находится на сайте с 2022 года. При этом известно, что артист родился в Херсонской области.

Гармаш регулярно помогает родной Херсонской области через фонд «Орион», сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в последний раз артист обновил классы в Генической санаторной школе-интернате.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова вручила Гармашу медаль Александра Твардовского. Артиста поблагодарили за вклад в культурные проекты, который он внес в условиях СВО. Торжественная церемония вручения прошла в Государственном историческом музее.

Константин Богомолов
Миротворец
Украина
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разлагающийся труп прибило к берегам «острова Удачи»
Судьбоносная битва у Юнаковки: ВСУ готовит новое вторжение в Россию?
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Ливень обрушил второй мост в Подмосковье за день
В российском городе ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
Раскрыты самые эффективные методы борьбы с украинскими БПЛА
Прокуроры проконтролируют восстановление смытых ливнем мостов под Москвой
Пенсионер погиб при взрыве газа в российском городе
Украина терроризирует аэропорты Москвы: новости 21 июля, задержки
Взрыв в псковской многоэтажке обернулся уголовным делом
Педофил на концерте «КиШ» и выкидыш в отеле: дикие ЧП за день
Военэксперт объяснил, почему Украина всеми силами держится за Запорожье
Генсек НАТО сказал Европе, где ей стоит закупать оружие для Украины
Вопросы для игры «Правда или действие»: интересные и каверзные
Отдохнувшие на популярном курорте массово жалуются на странную болезнь
Британия расширила санкции против так называемого теневого флота России
«Деньги уходят»: Володин озвучил поручение по военной форме
На Западе увидели признаки надвигающейся на Зеленского катастрофы
Песни Сердючки стали причиной штрафа для директора заведения в Киеве
Израиль увидел опасность в сотрудничестве России с одной страной
Дальше
Самое популярное
Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.