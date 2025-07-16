Народный артист России попал в базу «Миротворца»

Народный артист России Сергей Гармаш попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец», убедился NEWS.ru. Выяснилось, что актер театра и кино находится на портале с 2022 года. Сам артист родился в Херсонской области.

В базе «Миротворца» Гармаш числится якобы из-за покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также в качестве причин внесения на сайт указаны «нарушение границ с целью проникновения в Крым». При этом Гармаша называют «пособником российских военных преступников и оккупантов». Артиста описывают как «соучастника преступлений российской власти против Украины и ее жителей».

Гармаш регулярно помогает родной Херсонской области через фонд «Орион», сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в последний раз артист обновил классы в Генической санаторной школе-интернате.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова вручила Гармашу медаль Александра Твардовского. Артиста поблагодарили за вклад в культурные проекты, который он внес при условиях СВО. Торжественная церемония вручения прошла в Государственном историческом музее.