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21 июля 2025 в 16:34

Путин присвоил мужу Собчак звание заслуженного деятеля искусств России

Богомолов получил звание заслуженного деятеля искусств РФ по указу Путина

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер театра и кино, актер, драматург и сценарист Константин Богомолов удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РФ». Соответствующий указ, опубликованный на сайте правовых актов, подписал президент России Владимир Путин.

Присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Богомолову Константину Юрьевичу, — говорится в указе главы государства.

В документе упоминается, что режиссер является худруком драмтеатра на Малой Бронной в Москве. Богомолов руководит учреждением с 2019 года. В 2024-м он стал занимать аналогичную должность в Театре Романа Виктюка по совместительству.

Ранее критик и театровед Марина Райкина назвала режиссера хорошим управленцем. По ее словам, Богомолов показал это на посту худрука Театра на Малой Бронной и Сцены «Мельников». Райкина отметила, что он умеет договариваться с коллективами, поэтому театры не сотрясают скандалы.

Стало известно, что Богомолов может поставить спектакль про победы Путина. Супруг журналистки Ксении Собчак объяснил, что для этого необходимо написать соответствующую пьесу.

Владимир Путин
Константин Богомолов
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