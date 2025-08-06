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06 августа 2025 в 09:08

В Госдуме сравнили внесение детей в «Миротворец» с войной в песочнице

Депутат Водолацкий: внесением детей в «Миротворец» Киев объявил войну малышам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внесение российских детей в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» показывает страх президента Украины Владимира Зеленского перед «малышами в песочницах», заявил ТАСС депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал новость о том, что в базу «Миротворца» попали 14 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 15 лет.

Представьте, ребенок, проживающий где-то в Мариуполе, выходит на детскую площадку, которую построил Санкт-Петербург, играется в песочнице, и для сайта «Миротворец», для Зеленского, потому что он спонсирует этот сайт, этот ребенок является угрозой, — подчеркнул парламентарий.

По мнению Водолацкого, украинского президента и его команду накрыл «психический маразм». Кроме того, все переговоры, которые ведут западные политики с Зеленским, бесполезны ввиду нацистских настроений в Киеве, резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что 14 детей, которые оказались в базе «Миротворца», обвиняют в «незаконном пересечении» бывшей границы Украины. На ресурсе указано, что несовершеннолетние пересекали границу из Ростовской области в ДНР через контрольно-пропускные пункты. Всем фигурантам списка вменяют «незаконное проникновение на территорию Украины».

Владимир Зеленский
дети
Миротворец
Украина
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