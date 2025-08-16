Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 07:44

Российские военные разнесли пункт с наемниками в Черниговской области

ВС РФ ликвидировали пункт дислокации иностранного легиона в Черниговской области

ОТРК «Искандер-М» ВС РФ ОТРК «Искандер-М» ВС РФ Фото: МО РФ

В Черниговской области российские военные нанесли удар по крупному пункту дислокации иностранных наемников, числящихся в составе Вооруженных сил Украины. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, для поражения цели были использованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

В Черниговской области ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожен крупный пункт дислокации наемников иностранного легиона ВСУ, — заявил собеседник агентства.

Удар был нанесен с высокой точностью, что подтверждает эффективность применения российского ракетного вооружения. Уточняется, что ликвидация пункта дислокации нанесет удар по моральному состоянию наемников.

Ранее сообщалось, что украинские военные пытаются пересечь Днепр один-два раза в неделю. Однако эти действия не приносят какого-либо результата, оканчиваясь большими потерями для ВСУ. Российские войска круглосуточно контролируют водную преграду, оперативно уничтожая обнаруженные группы противника с помощью FPV-дронов и артиллерии. Командование ВСУ, вероятно, преследует медийные цели, пытаясь создать видимость активности для западных спонсоров.

