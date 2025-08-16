Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 07:21

«Идут на самоубийство»: ВСУ до двух раз в неделю пытаются форсировать Днепр

ТАСС: ВСУ несут потери при еженедельных попытках форсировать Днепр

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные пытаются пересечь Днепр один-два раза в неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Однако эти действия не приносят какого-либо результата, оканчиваясь большими потерями для ВСУ.

Форсировать — это слишком громко сказано. В целом один-два раза в неделю ВСУ отправляет небольшие группы на самоубийство. Результат всегда один — большие потери, — заявил источник агентства.

По словам собеседника, российские войска круглосуточно контролируют водную преграду, оперативно уничтожая обнаруженные группы противника с помощью FPV-дронов и артиллерии. Источник отметил, что командование ВСУ, вероятно, преследует медийные цели, пытаясь создать видимость активности для западных спонсоров.

Вот только ситуация на земле кардинально отличается. И отличается в нашу пользу, — подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее сообщалось, что ульяновские десантники из группировки войск «Днепр» ликвидировали скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Воздушная разведка обнаружила в подвалах пять пунктов управления БПЛА и места скопления живой силы противника, они планировали преодолеть барьерный рубеж.

