Российские военные ликвидировали группу украинских бойцов, занимавшихся постановочными съемками боевых действий в Купянске, пишет Telegram-канал SHOT. Подразделение Вооруженных сил Украины проникло в город для создания фейковых видеоматериалов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Согласно данным источника, украинские военные из состава Сил специальных операций и информационные диверсанты ЦИПСО были уничтожены при выходе из населенного пункта сразу после завершения съемок. Группировка пыталась создать видимость успешных боевых действий для отчетов перед киевским руководством. Однако российские военные своевременно обнаружили и нанесли удар по противнику в Купянском районе.

Украинские солдаты были ликвидированы во время очередной вылазки — на выходе из города сразу после съемок роликов с постановочными боями их встретили российские бойцы, — указано в сообщении.

Купянск обладает стратегическим значением для обеих сторон конфликта, находясь в 70 километрах от Белгородской области и являясь важным железнодорожным узлом. Освобождение этого города открывает российским войскам путь к Изюму и Балаклее, что создает предпосылки для окружения крупной украинской группировки в Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Запад» во время зачистки подвалов в районе Колонтаевки нашли два крупных склада с вооружением и боеприпасами. По его словам, инженерные подразделения приступили к разминированию.