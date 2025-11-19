Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 23:17

Российские силы ликвидировали снимавших постановку бойцов ВСУ

SHOT: ВС РФ ликвидировали снимавших фейковые бои в Купянске бойцов ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские военные ликвидировали группу украинских бойцов, занимавшихся постановочными съемками боевых действий в Купянске, пишет Telegram-канал SHOT. Подразделение Вооруженных сил Украины проникло в город для создания фейковых видеоматериалов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Согласно данным источника, украинские военные из состава Сил специальных операций и информационные диверсанты ЦИПСО были уничтожены при выходе из населенного пункта сразу после завершения съемок. Группировка пыталась создать видимость успешных боевых действий для отчетов перед киевским руководством. Однако российские военные своевременно обнаружили и нанесли удар по противнику в Купянском районе.

Украинские солдаты были ликвидированы во время очередной вылазки — на выходе из города сразу после съемок роликов с постановочными боями их встретили российские бойцы, — указано в сообщении.

Купянск обладает стратегическим значением для обеих сторон конфликта, находясь в 70 километрах от Белгородской области и являясь важным железнодорожным узлом. Освобождение этого города открывает российским войскам путь к Изюму и Балаклее, что создает предпосылки для окружения крупной украинской группировки в Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Запад» во время зачистки подвалов в районе Колонтаевки нашли два крупных склада с вооружением и боеприпасами. По его словам, инженерные подразделения приступили к разминированию.

Купянск
фейки
уничтожение
съемки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День педиатра: чествуем детских врачей 20 ноября
Личная жизнь, оскорбления Лукашенко, ссора с Киркоровым: где сейчас Агурбаш
«Бредовый»: Трамп дал неожиданную оценку украинскому конфликту
Названа причина продолжения боев в Сумской области
Один из известных сторонников Трампа намерен покинуть его администрацию
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 ноября 2025 года
Приметы 20 ноября — Федот Ледостав: берегитесь гололеда и будьте щедры
Генассамблея ООН решила судьбу резолюции об «олимпийском перемирии»
Мерц назвал самый серьезный рычаг давления на Россию
Раскрыты подробности нового плана США по урегулированию на Украине
Бойцу СВО пришлось поменять паспорт по удивительной причине
Мерц дважды обсуждал с Зеленским борьбу с коррупцией
Российские силы ликвидировали снимавших постановку бойцов ВСУ
Концерт известной пианистки отменили из-за Украины
Литва проинформировала Белоруссию о важном решении
Повышение утильсбора с 1 декабря: какие машины еще можно будет купить
Песков назвал условие для организации разговора Путина и Трампа
Шесть российских судей могут привлечь к уголовной ответственности
«Остался один»: Трамп посчитал, сколько конфликтов успел урегулировать
ФРГ не будет извиняться за проведенную иерархизацию по отношению к Бразилии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.