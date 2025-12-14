Командный пункт ГУР взлетел на воздух после удара БПЛА Массированный удар БПЛА под Черниговом поразил командный пункт ГУР с офицерами

Командный пункт Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины поразили в районе села Жукля в Черниговской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, по штабу нанесли массированный удар БПЛА, есть потери среди офицерского состава. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР Минобороны Украины в районе населенного пункта Жукля. Есть потери среди офицерского состава, — отметил собеседник агентства.

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что подразделения ВСУ в Харьковской области, несмотря на формирование сводных боевых отрядов из разных бригад и полков, несут большие потери. По его информации, причина высокой смертности личного состава — низкая слаженность бойцов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ на этом направлении.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что ситуация на фронте для ВСУ очень тяжелая, поэтому у Украины закончились даже гипотетические шансы победить Россию. Кроме того, он обратил внимание на серьезные проблемы со снабжением. По его словам, в этих условиях сопротивление Киева переговорам с Москвой выглядит абсурдно.