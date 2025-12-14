Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 07:53

Командный пункт ГУР взлетел на воздух после удара БПЛА

Массированный удар БПЛА под Черниговом поразил командный пункт ГУР с офицерами

Читайте нас в Дзен

Командный пункт Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины поразили в районе села Жукля в Черниговской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, по штабу нанесли массированный удар БПЛА, есть потери среди офицерского состава. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР Минобороны Украины в районе населенного пункта Жукля. Есть потери среди офицерского состава, — отметил собеседник агентства.

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что подразделения ВСУ в Харьковской области, несмотря на формирование сводных боевых отрядов из разных бригад и полков, несут большие потери. По его информации, причина высокой смертности личного состава — низкая слаженность бойцов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ на этом направлении.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что ситуация на фронте для ВСУ очень тяжелая, поэтому у Украины закончились даже гипотетические шансы победить Россию. Кроме того, он обратил внимание на серьезные проблемы со снабжением. По его словам, в этих условиях сопротивление Киева переговорам с Москвой выглядит абсурдно.

Украина
Черниговская область
удары
разведка
офицеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Уссурийске
Священник рассказал, как икона праведного воина спасла жизнь бойцу ВС РФ
Говядина, картофель и помидоры: теплый новогодний салат без лишних хлопот
Суд разрешил спор об управлении самоходными машинами в пьяном виде
Тропический ад превратил Шри-Ланку в зону бедствия
Ураганный ветер в Махачкале обрушил на парковку рекламный щит
Трампа назвали Гринчем для европейцев
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Поставки популярного российского десерта в США достигли пика с 2022 года
В одесских школах начали следить, на каком языке говорят дети
Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения
Россиянам дали рекомендации по обмену валюты
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 декабря: инфографика
Командный пункт ГУР взлетел на воздух после удара БПЛА
Россиянам назвали сроки победы над пришедшим из Китая опасным гриппом
Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой
В Госдуме предупредили о штрафах за проживание без оформления регистрации
Средства ПВО защитили 14 регионов России от ночных атак ВСУ
Стали известны потери ВСУ на ключевом направлении в зоне СВО
Альпинистам объяснили возможный запрет восхождения на Эльбрус в одиночку
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.