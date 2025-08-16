Командование Вооруженных сил Украины вместо вывода подразделений из Харьковской области начало стягивать их к Красноармейску в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, военнослужащие сами нуждаются в восполнении потерь. Источник предположил, что на Покровском направлении данный батальон и «закончит свое существование».

2-й батальон 92-й отдельной штурмовой бригады, который должен был выводиться из Липцов на восполнение потерь, отправлен на Покровское направление. Судя по всему, там он и закончит свое существование. Это подтверждается и заявлениями самих украинских военных в социальных сетях, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что вместе с этим из Харьковской области под Красноармейск перебросили по одному батальону из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 425-го отдельного штурмового полка украинской армии. При этом изначально их также должны были вывести для доукомплектования.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск из Сумской области в ДНР. По его данным, причиной этого стал прорыв российских войск на Красноармейском и Константиновском направлениях. В Минобороны России эту информацию не комментировали.