Число погибших при ЧП на заводе под Рязанью превысило 10 человек

Общее число погибших в результате происшествия на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 11 человек, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что медицинская помощь была оказана 130 пострадавшим, из них 29 доставлены в больницу. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.

Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у пос. Лесной Шиловского района. Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек, — говорится в заявлении.

Ранее в МЧС России сообщили, что спасатели достали двух человек из-под завалов после взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области. На месте инцидента работают специалисты ведомства и Росгвардии. Для поисково-спасательных работ развернуты световые башни, на отдельных участках проводится проливка конструкций.

В Сети также появились предположительные кадры последствий взрыва на заводе «Эластик». На них можно увидеть, что предприятию нанесен колоссальный урон. От цеха, где произошел взрыв пороха, не осталось ничего.