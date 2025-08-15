Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 17:31

Появились кадры последствий взрыва пороха на рязанском заводе «Эластик»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появилось предположительное видео последствий взрыва на заводе «Эластик», расположенном в Рязанской области. На появившихся кадрах, которые публикуют местные жители, можно увидеть, что предприятию нанесен колоссальный урон. В частности, от цеха, где произошел взрыв пороха, не осталось ничего.

До этого Telegram-канал «Рязань. Происшествия» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе поселка, где находится завод, в небо поднялся густой дым, а местные жители слышали громкий звук взрыва. По данным канала, ЧП произошло в районе 11:00 по московскому времени.

Взрыв на предприятии прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть людей. Погибли пять человек, еще не менее 100 человек пострадали.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что взрыв произошел из-за разгильдяйства. По его словам, ответственность за инцидент лежит на руководстве завода, включая директора и заместителей, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением техники безопасности.

