На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Надоели плотные блины на кефире, которые часто получаются слишком толстыми и кисловатыми? Я с радостью объявляю этот способ прошлым веком и открываю для себя настоящую магию ажурных блинов на минеральной воде. Это не просто блины, а настоящее кружевное чудо на сковороде! Они получаются настолько тонкими, нежными и воздушными, что сквозь них можно читать газету. А те самые заветные дырочки, о которых мечтает каждый блинник, появляются сами собой, создавая неповторимый узор. Такой блин буквально тает во рту, а готовится проще простого — достаточно заменить привычную жидкость на газированную воду, и результат превзойдет все ожидания.

Для теста вам понадобится: 2 стакана муки (примерно 300 г), 2 яйца, 500 мл газированной минеральной воды, 2 столовые ложки растительного масла, щепотка соли и столовая ложка сахара. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до легкой пены. Постепенно вводите муку, чередуя с минералкой, и тщательно размешивайте венчиком, чтобы не оставалось комочков. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану. В самом конце добавьте растительное масло и еще раз хорошо перемешайте. Дайте тесту постоять 15–20 минут при комнатной температуре. Разогрейте сковороду до средней температуры, слегка смажьте ее маслом (только для первого блина). Выливайте тесто половником и быстро распределяйте по всей поверхности тонким слоем. Жарьте примерно по минуте с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые блины получаются тонкими, эластичными и не рвутся при сворачивании. Подавайте их горячими с любимой начинкой — вареньем, сметаной, медом или икрой.

