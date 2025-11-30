День матери
ВС России ударили по месту запуска беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили пункты подготовки БПЛА и дислокации ВСУ в 143 районах

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Российские военные нанесли массированные удары по местам предполетной подготовки беспилотников ВСУ дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских формирований в 143 районах, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, поражены также предприятия военно-промышленного комплекса Украины и склады горючего. Удары нанесли с применением различных видов вооружения, включая оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны и артиллерию.

Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам горючего, месту предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, — заявили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России. 16 и семь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще три — над Белгородской областью, один — над Курской областью. Также шесть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.

