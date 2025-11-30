День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 12:51

В ВСУ напряглись из-за мощного шага России

WSJ: мощь российских ударов по линиям снабжения ВСУ стремительно растет

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В ВСУ с тревогой наблюдают, как растет мощь российских ударов по линиям снабжения украинской армии, сообщили в издании The Wall Street Journal. Журналисты уточнили, что речь идет о поражении, нанесенном дронами РФ.

По словам украинских бойцов на передовой и аналитиков, изучающих конфликт, растущая мощь России в нанесении ударов по украинским линиям снабжения с помощью беспилотников является самым важным изменением в конфликте в 2025 году — более существенным, чем постепенное занятие территорий российскими войсками, — уточнили аналитики.

Также в издании рассказали, что Россия превосходит ВСУ по количеству БПЛА на ключевых участках фронта. Эти особенности не предвещают ничего хорошего для шансов Украины удержать позиции в 2026 году, добавили в издании.

Ранее стало известно, что командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом. Военные оказались заблокированы в лесном массиве на востоке Волчанска. По информации источника в российских силовых структурах, военнослужащие ВСУ не получили приказа на отход и были оставлены командованием для сдерживания наступления группировки «Север».

ВСУ
БПЛА
Россия
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху просит Герцога о помиловании
В Кремле указали на ошибки Зеленского
Жена Виторгана назвала главный поступок Шиловского
Стало известно, почему Шиловского похоронят не рядом с женой
Песков заявил о быстрой реакции Путина на политические процессы
«Театр одного актера»: депутат о планах Киева сменить оборонную стратегию
Взрывы под Анапой, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 30 ноября
Фаза Луны сегодня, 30 ноября: шавасана, раздача слонов и порядок у котиков
НАБУ готовит обвинения против «Слуг народа»
Звезда «Уральских пельменей» раскрыла страшные проблемы со здоровьем
Число жертв от наводнений в Индонезии выросло до 417
Гороскоп на 30 ноября: кого ждут проблемы утром, кто останется оптимистом?
На детской площадке нашли сожженное тело 15-летнего подростка
Где россияне зарабатывают больше всего? Зарплаты от 150 тысяч, регионы
В Кремле указали на ежедневное ухудшение положения Украины
Вдову Градского заметили у гроба Шиловского
«Скончались на месте»: в приграничном регионе атака БПЛА привела к трагедии
Переводчица Орбана исказила речь Путина
Польша активизировала ПВО из-за четырех российских МиГ-31 у границы
В ЕС высказались об использовании замороженных активов России
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.