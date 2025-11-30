В ВСУ напряглись из-за мощного шага России

В ВСУ с тревогой наблюдают, как растет мощь российских ударов по линиям снабжения украинской армии, сообщили в издании The Wall Street Journal. Журналисты уточнили, что речь идет о поражении, нанесенном дронами РФ.

По словам украинских бойцов на передовой и аналитиков, изучающих конфликт, растущая мощь России в нанесении ударов по украинским линиям снабжения с помощью беспилотников является самым важным изменением в конфликте в 2025 году — более существенным, чем постепенное занятие территорий российскими войсками, — уточнили аналитики.

Также в издании рассказали, что Россия превосходит ВСУ по количеству БПЛА на ключевых участках фронта. Эти особенности не предвещают ничего хорошего для шансов Украины удержать позиции в 2026 году, добавили в издании.

Ранее стало известно, что командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом. Военные оказались заблокированы в лесном массиве на востоке Волчанска. По информации источника в российских силовых структурах, военнослужащие ВСУ не получили приказа на отход и были оставлены командованием для сдерживания наступления группировки «Север».