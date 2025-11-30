День матери
30 ноября 2025 в 12:39

В Турции увидели готовность Украины и России к перемирию

Глава МИД Турции: Украина и Россия готовы к миру сейчас больше, чем когда-либо

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Украина и Россия готовы к миру сейчас больше, чем когда-либо с начала боевых действий, заявил в интервью немецкой газете Welt глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. Министр считает, что после четырех лет боевых действий стороны поняли собственные пределы.

По его словам, президент РФ Владимир Путин демонстрирует готовность согласиться на прекращение огня и подписание всеобъемлющего мирного соглашения, но «при определенных условиях». В МИД считают, что соглашение имеет решающее значение не только для прекращения противостояния на Украине, но и для стабильности всей Европы.

Я рассматриваю это как историческую возможность предотвратить дальнейшие атаки, — заявил Фидан.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что конфликт на Украине приближается к завершению. По его мнению, украинская делегация во время своего визита в США выдвинет последнее предложение перед тем, как Вашингтон и Москва окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе.

