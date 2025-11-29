День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 19:56

В Европе сделали громкое заявление о сроках завершения СВО

Аналитик Кошкович: конфликт на Украине близок к завершению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конфликт на Украине приближается к завершению, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X. По его мнению, украинская делегация во время визита в США выдвинет последние предложения перед окончательным согласованием договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

Вероятно, украинская сторона во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как США и Россия окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе. Конфликт подходит к концу, — отметил Кошкович.

Аналитик подчеркнул, что единственным европейским представителем на переговорах будет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее вице-президент итальянского Центра изучения Средиземноморья и Евразии Стефано Верноле заявил, что уход главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака с поста связан с обсуждением плана США по урегулированию. По словам эксперта, коррупционный скандал разгорелся в Киеве в выгодное для Вашингтона время и может помочь склонить Украину к переговорам.

СВО
сроки
Венгрия
США
Украина
переговоры
