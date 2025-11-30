День матери
Обычные блины отдыхают! Делаю немецкие айеркухены — хрустящие и сытные: простой рецепт вкусного завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Надоели тонкие, нежные блины, которые вечно рвутся при переворачивании и не дают чувства сытости? Я с радостью отправляю их отдыхать и открываю для себя мир немецкой кухни, где главный блинный хит — это айеркухен. Это не просто блин, а почти полноценное второе блюдо: плотное, сытное, с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. В Германии их часто подают не с вареньем, а с солеными добавками — копченостями, сыром или овощным рагу. Это тот самый вариант, когда один блин может стать основой для сытного завтрака, обеда или даже ужина, даря совершенно новые ощущения от, казалось бы, знакомого блюда.

Для теста вам понадобится 200 граммов муки, 3 яйца, 250 миллилитров молока, 50 миллилитров газированной воды, щепотка соли и немного растительного масла для жарки. В глубокой миске взбейте яйца с солью до легкой пены. Постепенно введите муку, чередуя с молоком, и тщательно размешивайте, чтобы не осталось комочков. В самом конце влейте газированную воду — она сделает тесто более воздушным, а готовые блинчики — немного пышными. Консистенция должна напоминать жидкую сметану. Дайте тесту постоять 15–20 минут. Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и выливайте тесто порциями, но не размазывайте его тонко по дну, как для обычных блинов. Пусть толщина будет около 5–7 миллиметров. Жарьте на среднем огне под крышкой 3–4 минуты с одной стороны, пока низ не подрумянится, а поверхность не схватится. Затем переверните и жарьте еще 2–3 минуты без крышки до золотистого цвета. Подавайте айеркухены горячими, смазав сливочным маслом и посыпав тертым сыром или дополнив ломтиками ветчины.

