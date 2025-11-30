День матери
Новогодний салат в виде часов — обратный отсчет к празднику

Новогодний салат в виде часов — обратный отсчет к празднику Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта идея подачи превращает привычный новогодний салат в визуальный акцент стола. Салат выкладывают в круг, а линии «часов» и стрелки создают праздничный эффект ожидания Нового года. Для украшения используют майонез, зелень, маслины, красный перец и тертую морковь, чтобы обозначить деления циферблата и стрелки.

Для рецепта подойдет любой слоеный салат: классическая сельдь под шубой, оливье или салат с курицей. Сначала салат формируют на плоском круглом блюде. С помощью майонеза и овощей обозначают цифры и деления циферблата. Для стрелок используют ломтики моркови, огурца или оливки — они показывают 23:59, создавая интригу и атмосферу приближающегося Нового года.

Такой салат станет центром праздничного стола, выглядит эффектно и весело, а обычная классическая рецептура приобретает необычный визуальный акцент.

Ранее мы поделились рецептом вкусных блинов.



Александра Вкусова
А. Вкусова
