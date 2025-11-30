День матери
30 ноября 2025 в 09:56

В аэропорту Грозного запретили полеты

Росавиация: в аэропорту Грозного ввели ограничения на прием и вылет самолетов

Фото: Елена Афонина/ТАСС
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, данная мера необходима для того, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.

Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планировали разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью не ожидалось.

До этого в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково успешно восстановили работу иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Как отметил генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование, работы длились в течение года. В стране уже создали собственную машину для обработки самолетов от обледенения.

