30 ноября 2025 в 07:03

Один из российских аэропортов стал недоступен

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Временные ограничения введены в аэропорту Саратова, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, воздушная гавань пока не принимает и не выпускает самолеты в целях безопасности.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планировали разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью не ожидалось.

До этого в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково успешно восстановили работу иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Как отметил генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование, работы длились в течение года. В стране уже создали собственную машину для обработки самолетов от обледенения.

