30 ноября 2025 в 03:23

Краснодарский аэропорт прекратил принимать самолеты

Росавиация: в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В аэропорту Краснодара введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры временные и необходимы для обеспечения безопасности перелетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планировали разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью не ожидалось.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сразу в четырех российских аэропортах. Воздушные гавани в Геленджике, Краснодаре, Тамбове и Ярославле внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, аналогичные ограничения ввели в аэропортах Волгограда и Краснодара. Временный запрет также установили в небе над Тамбовом. Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Как отметил Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

