Стало известно о закрытии двух аэропортов на юге России Росавиация: в аэропортах Волгограда и Краснодара ввели временные ограничения

В аэропортах Волгограда и Краснодара ввели ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты. По его словам, решение приостановить их работу принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Волгоград, Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США ввело временные ограничения в аэропорту Филадельфии. Причиной стало поступление анонимного сообщения о возможном минировании.

До этого самолет авиакомпании Batik Air с выпускниками школ на борту аварийно приземлился после отказа силовой установки при взлете. Происшествие с воздушным судном Boeing 737 MAX случилось в ходе рейса из Мельбурна на остров Бали.

Кроме того, самолет авиакомпании LOT Polish Airlines при выполнении рейса Варшава — Вильнюс выкатился со взлетно-посадочной полосы в снежный сугроб, сообщил официальный представитель организации Кшиштоф Мочульский. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.