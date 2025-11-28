День матери
28 ноября 2025 в 21:57

Пассажирский самолет занесло в сугроб при посадке

Самолет LOT Polish Airlines с пассажирами въехал в сугроб при посадке в Вильнюсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет авиакомпании LOT Polish Airlines при выполнении рейса Варшава-Вильнюс выкатился с взлетно-посадочной полосы в снежный сугроб, сообщил официальный представитель организации Кшиштоф Мочульский. В соцсети X он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Мочульский отметил, что на борту лайнера в момент происшествия находились 63 пассажира и четыре члена экипажа. Все они были оперативно и благополучно эвакуированы в здание аэровокзала, подчеркнул он.

Ранее самолет авиакомпании Air Serbia с артистами Иваном Ургантом и Александром Гудковым на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Мюнхена. Авиалайнер Airbus A319, выполнявший рейс из Лондона в Белград, изменил маршрут после активации датчика задымления в пилотской кабине спустя два часа с момента взлета.

Кроме того, самолет авиакомпании Batik Air с выпускниками школ на борту аварийно приземлился после отказа силовой установки при взлете. Происшествие с воздушным судном Boeing 737 MAX случилось в ходе рейса из Мельбурна на остров Бали.

