19 декабря 2025 в 17:15

Путин подтвердил запрос на производство Ан-124 и Ил-76

Путин: России нужны самолеты Ан-124 и модернизированные Ил-76

Ан-124 Ан-124 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
России необходимы самолеты Ан-124 «Руслан» и модернизированные Ил-76, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Глава государства подчеркнул, что их модернизация — это очень важное направление для работы, передает корреспондент NEWS.ru.

И потом, это высокотехнологичное производство, требующее очень большой кооперации такого же технологического уровня. Здесь есть вопросы, которые требуют дополнительных решений и вопросов дополнительных много, но обязательно всем этим будем заниматься, — сказал Путин.

Президент также отметил, что тяжелых беспилотников у России пока не хватает, но эта задача будет решена. По словам Путина, власти будут поддерживать тех «Кулибиных», которые занимаются их разработкой. Минобороны РФ уже решает проблему.

Отвечая на вопросы россиян президент заметил, что страна стала лидером по беспилотникам, а российская армия превосходит ВСУ по числу дронов. Глава государства пояснил, что такая ситуация наблюдается на всех участках фронта.

