Эксперт раскрыл, какой таинственный груз мог привезти в Венесуэлу Ил-76 Политолог Авва заявил, что Ил-76 мог перевезти в Венесуэлу средства ПВО

В Каракас российским самолетом Ил-76 могло быть доставлено оборудование для систем противовоздушной обороны, заявил в беседе с «Царьградом» политолог Вадим Авва. Он полагает, что даже экипаж воздушного судна мог не знать точного содержания перевозимого груза. Специалист указывает, что эти действия являются не просто демонстрацией дружественных связей, а подготовкой к потенциальному применению военной силы.

Основная цель подобных поставок — создать реальную возможность поражать современные американские самолеты и наносить урон корабельным соединениям, — считает эксперт.

Военно-транспортный самолет России, совершивший загадочный полет через несколько стран, приземлился в столице Венесуэлы. Воздушное судно, вылетев из России 22 октября, совершило посадки в нескольких государствах, включая Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию, и только затем прибыло в Южную Америку.

Ранее аналитик Игорь Коротченко заявлял, что соглашение между Москвой и Каракасом имеет экономическую природу и не предусматривает военной поддержки Венесуэлы в гипотетическом конфликте с Соединенными Штатами. По его мнению, отношения России с этой латиноамериканской страной построены на принципах, отличных от тех, что применяются в сотрудничестве с Северной Кореей.