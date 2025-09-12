Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 04:24

Памятник экипажу Ил‑76 с пленными ВСУ открыли под Белгородом

Памятник экипажу Ил‑76 с пленными ВСУ открыли в Яблонево под Белгородом

Военно-транспортный самолет Ил-76 Военно-транспортный самолет Ил-76 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятник погибшему экипажу сбитого в 2024 году российского самолета Ил‑76, в котором находились пленные украинские военные, открыли в белгородском селе Яблоново, сообщил глава Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров в Telegram-канале. По его словам, монумент будет вечным символом мужества.

Для всех нас он будет вечным символом мужества, самоотверженности и трагической судьбы экипажа Ил-76, навсегда вписанного в историю Корочанского района Белгородской области и всей России, — подчеркнул Нестеров.

Военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, разбился 24 января 2024 года у села Яблоново. Никто не выжил.

Ранее бойцы 40-го гвардейского инженерно-саперного полка группировки «Центр» восстановили памятник танку ИС-2М в Донецкой Народной Республике. Монумент расположен неподалеку от села Дмитровка Шахтерского района. Монумент был возведен 8 сентября 1987 года, и за 38 лет он пришел в негодность. Теперь его восстановили по приказу российских властей.

До этого Всероссийское казачье общество сообщило, что в станице Еланской Ростовской области правоохранительные органы демонтировали два памятника атаману Петру Краснову, который во время Великой Отечественной войны встал на сторону нацистской Германии. В прошлом Краснов был одним из генералов белой армии.

ВСУ
атаки
пленные
Ил-76
