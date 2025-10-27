Таинственный российский самолет прибыл в Венесуэлу

В Венесуэлу прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76ТД, принадлежащий авиакомпании «Авиакон Цитотранс», с неустановленным грузом на борту, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». Согласно данным сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, воздушное судно вылетело из России 22 октября, после чего совершило серию промежуточных посадок в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале и Мавритании, прежде чем достигло территории Южной Америки.

Отмечается, что авиакомпания «Авиакон Цитотранс» с января 2023 года находится под санкциями США. Американская сторона ранее заявляла, что перевозчик осуществлял сотрудничество с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и участвовал в транспортировке военных грузов, в том числе и в Венесуэлу.

Ранее аналитик Игорь Коротченко объяснил, что договор между Москвой и Каракасом носит экономический характер и не подразумевает оказание военной помощи в случае вооруженного конфликта Венесуэлы с США. По его словам, характер двусторонних отношений с этой страной имеет иную основу, нежели с Северной Кореей.