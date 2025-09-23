Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:15

Генерал объяснил низкий полет Ан-124 над многоэтажками в Москве

Генерал Липовой: низкий полет Ан-124 над Москвой объясняется заданием пилотов

Ан-124 Ан-124 Фото: РИА Новости /Министерство обороны РФ

Низкий полет самолета Ан-124 над жилыми кварталами в Москве был связан с выполнением экипажем конкретного задания и необходимостью выстроить безопасную траекторию для захода на посадку, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, траектория движения воздушного судна всегда определяется поставленными целями. Он добавил, что низкий полет Ан-124 не связан с атакой дронов ВСУ на Москву.

Ан-124 на сегодняшний день является самым крупным транспортным самолетом, и траектория его полета определяется фактическим заданием, которое им было получено, а также условиями захода на посадку и выстраивания безопасной глиссады, пролетая над местностью. Поэтому связывать заход такого большого гиганта с дронами, я думаю, не стоит. Это сугубо полетное задание пилотов, — пояснил Липовой.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России за сутки сбили три авиационные бомбы и три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Также было уничтожено 438 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

