Российская ПВО за сутки отразила почти полтысячи дронов Российская ПВО сбила 438 дронов, три бомбы и три снаряда HIMARS за сутки

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили три авиационные бомбы и три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также уничтожено 438 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее силы ПВО Минобороны сбили пять беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Как уточнил мэр Сергей Собянин, атака была отражена около 11:20 по московскому времени. Сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы.

До этого сенатор от ДНР Александр Волошин назвал атаку на Форос актом отчаяния киевских властей на фоне провалов на фронте и в дипломатии. По мнению эксперта, Киев целенаправленно атакует мирные объекты, чтобы удержаться у власти, но возможности для таких нападений сокращаются благодаря работе российских спецслужб.

В то же время боец группировки «Днепр» сообщил об изменении тактики ВСУ на Ореховском направлении: противник сократил использование артиллерии, перейдя на FPV-дроны и квадрокоптеры. Вместе с этим российские войска также наращивают использование беспилотников и сохраняют давление на фронте.