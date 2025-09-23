Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 12:25

Российская ПВО за сутки отразила почти полтысячи дронов

Российская ПВО сбила 438 дронов, три бомбы и три снаряда HIMARS за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили три авиационные бомбы и три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также уничтожено 438 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее силы ПВО Минобороны сбили пять беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Как уточнил мэр Сергей Собянин, атака была отражена около 11:20 по московскому времени. Сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы.

До этого сенатор от ДНР Александр Волошин назвал атаку на Форос актом отчаяния киевских властей на фоне провалов на фронте и в дипломатии. По мнению эксперта, Киев целенаправленно атакует мирные объекты, чтобы удержаться у власти, но возможности для таких нападений сокращаются благодаря работе российских спецслужб.

В то же время боец группировки «Днепр» сообщил об изменении тактики ВСУ на Ореховском направлении: противник сократил использование артиллерии, перейдя на FPV-дроны и квадрокоптеры. Вместе с этим российские войска также наращивают использование беспилотников и сохраняют давление на фронте.

ВС РФ
Минобороны РФ
ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой б руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.