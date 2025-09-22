«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 02:35

В Госдуме перечислили истинные причины атаки ВСУ на Крым

Депутат Волошин: атаки на Крым говорят об отчаянии киевских властей

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Атака Вооруженных сил Украины на объекты в крымском поселке Форос является актом отчаяния Киева, заявил ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Парламентарий связал инцидент с провалами Украины на фронте и в дипломатической сфере. По его словам, нелегитимные киевские власти целенаправленно атакуют мирные объекты, пытаясь удержаться во главе страны и запугать мирных граждан России.

На самом деле целенаправленное уничтожение мирных объектов <…> — это акты отчаяния в попытке удержаться за власть и сохранить кормушку в виде щедрых финансовых потоков от западных спонсоров, — сказал собеседник агентства.

Волошин выразил уверенность в том, что благодаря работе российских спецслужб возможности украинских властей для подобных нападений сокращаются. Сенатор подчеркнул, что победа в любом случае будет за Россией и только на ее условиях.

Ранее сообщалось, что налет на Форос был зафиксирован около 21 сентября в 19:30 по московскому времени. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов. Погибли три человека, еще 16 получили ранения.

