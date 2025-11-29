День матери
Один аэропорт прекратил работу из-за угрозы минирования

Аэропорт Филадельфии приостановил работу из-за сообщения о минировании

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press
Федеральное управление гражданской авиации США ввело временные ограничения в аэропорту Филадельфии, передает Reuters. Причиной стало поступление анонимного сообщения о возможном минировании.

Согласно официальному заявлению ведомства все полеты были приостановлены как минимум до 20:00 по местному времени (04:00 мск). Дополнительная информация о происшествии в настоящий момент не уточняется.

Ранее самолет авиакомпании Air Serbia с артистами Иваном Ургантом и Александром Гудковым на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Мюнхена. Авиалайнер Airbus A319, выполнявший рейс из Лондона в Белград, изменил маршрут после активации датчика задымления в пилотской кабине спустя два часа с момента взлета.

До этого самолет авиакомпании LOT Polish Airlines при выполнении рейса Варшава — Вильнюс выкатился со взлетно-посадочной полосы в снежный сугроб, сообщил официальный представитель организации Кшиштоф Мочульский. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, в аэропорту Волгограда временно ограничили прием и отправку авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Он отметил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

