Синоптик предсказал погодные качели в Санкт-Петербурге

Жителей Санкт-Петербурга в период с 22 по 28 декабря ожидают температурные колебания, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, на грядущей неделе петербуржцам предстоит столкнуться с легкими снегопадами.

В Петербурге погода на неделе будет более мягкой, чем в Москве. В понедельник днем столбики термометров поднимутся до +1 градуса, ночью около −1. На протяжении суток ожидается мокрый снег. Во вторник и среду в Северной столице похолодает до −2–4 градусов днем и до −4–6 — в ночные часы. В ночь на 23 декабря местами возможен небольшой снег, затем осадки не прогнозируются. В четверг на протяжении суток от 0 до −2 градусов, при этом начнется снег, — поделился Ильин.

Он отметил, что в ночь на пятницу в Петербурге температура опустится до −1–3 градусов, днем будет около −1. По словам Ильина, ожидается облачность без осадков, а также возможен утренний туман. В субботу и воскресенье, добавил синоптик, петербуржцев ожидает температура −4–6 градусов и легкий снегопад.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 22 декабря, в Москве выпадет снег. Вечером этого дня к столице подойдет холодный фронт, что приведет к снижению температуры до −4 градусов и образованию гололедицы на дорогах.