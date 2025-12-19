Новый год-2026
19 декабря 2025 в 17:53

В Сети показали молниеносную гибель шести человек в ДТП

Момент ДТП с шестью погибшими в Новосибирске попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура Новосибирской области показала момент жесткого ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Смертельные травмы получили в том числе двое детей.

ДТП произошло днем 19 декабря на автодороге Советское шоссе. Водитель Mercedes-Benz G-класс проехал на красный сигнал светофора и влетел в Toyota Ipsum. В результате происшествия водитель и все пассажиры второй легковушки погибли. Против водителя G-Wagen заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Его доставили в отделение полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

До этого на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области столкнулись 10 автомобилей. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали пять человек.

Ранее в Чувашии в результате ДТП погибли двое сотрудников администрации Порецкого муниципального округа, а также водитель. Глава округа Евгений Лебедев выразил соболезнования близким погибших и назвал смерть коллег невосполнимой утратой.

