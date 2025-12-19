Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 17:54

Памятники Булгакову и Чайковскому отправят под снос на Украине

Киевсовет проголосовал за снос памятников Булгакову, Чайковскому и Ахматовой

Памятник Чайковскому Памятник Чайковскому Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киевский городской совет проголосовал за демонтаж в столице ряда памятников и мемориальных объектов, связанных с русской культурой и советской эпохой, следует из решения, опубликованного на сайте ведомства. В частности, снос затронет памятник писателю Михаилу Булгакову.

В утвержденный список также вошли мемориальная доска композитору Петру Чайковскому, памятники советскому политику Дмитрию Мануильскому, композитору Михаилу Глинке, поэтессе Анне Ахматове, а также символический знак «Киев — город-герой» с изображением звезды. Кроме того, под снос пойдет памятный камень к 100-летию Владимира Ленина.

Будут удалены и надписи «Балтийское море», «Ленинград», «Нева» и цитата «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов» с рынка «Житний». Герб СССР уберут с придорожного знака границы Киева.

Также планируется изменить оформление памятника воинам-освободителям у больницы: перевести текст на украинский язык, заменить годы войны с «1941–1945» на «1939–1945». Формулировку «Великая Отечественная война» заменят на «Вторую мировую войну».

До этого в Одессе снесли памятник советскому барду Владимиру Высоцкому. Памятник Высоцкому был выполнен в виде бронзовой фигуры, установленной на постаменте. Ночью памятник погрузили в грузовик с краном и увезли.

