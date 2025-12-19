Путин заявил, что Господь никогда не оставит Россию

Господь никогда не оставит Россию, заявил на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве президент России Владимир Путин. Так глава государства ответил на вопрос о том, во что должен верить человек.

В Господа, который с нами и который никогда не оставит Россию, — сказал Путин.

Также в ходе прямой линии президент надиктовал послание, которое он хотел бы оставить для будущих поколений в капсуле времени. В нем российский лидер выразил уверенность, что сам факт прочтения текста потомками будет доказательством неразрывной связи эпох и того, что современное поколение «жило не напрасно». Он подчеркнул, что все труды, заботы и борьба современников были направлены на решение вызовов своего времени и мысль о будущем.

Кроме того, президент рассказал, что звонил одному из командиров на фронт. Глава государства уточнил, что звонок состоялся, когда обсуждались доклады по освобождению Северска. Один из командиров в кабинете обратился к Путину и рассказал, что ему неловко общаться с президентом, пока его товарищ на фронте. В ответ глава государства принял решение позвонить руководителю второй бригады на передовую.