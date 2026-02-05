«Всегда возьмет трубку»: Лавров сообщил о готовности Путина к предложениям Лавров: Путин готов к диалогу и не оставит без внимания серьезные инициативы

Президент России Владимир Путин готов к прямому диалогу и не оставит без внимания действительно конструктивные инициативы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью телеканалу RT министр подчеркнул открытость главы государства к обсуждению.

Комментируя недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о желании позвонить российскому коллеге, министр назвал подобные заявления «жалкой дипломатией».

Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез — ну, позвони, Путин всегда возьмет трубку. Он всегда выслушает любые предложения. А если речь пойдет о серьезных предложениях — я смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции, — уточнил дипломат.

При этом дипломат раскрыл, что некоторые лидеры Европы запрашивают конфиденциальные разговоры и даже тайно посещают Россию, однако их непубличная риторика ничем не отличается от официальных призывов. По мнению Лаврова, европейские политики оказались в собственной ловушке, пытаясь сорвать намечающиеся переговоры между РФ и США из-за нежелания «терять лицо».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Франция взаимодействуют на рабочем уровне. Однако контактов на высшем уровне на данный момент нет.