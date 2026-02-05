В Тульской области расследуют загадочную пропажу в музее В Тульской области пропала водонапорная башня из музея-усадьбы Поленова

В Тульской области пропала водонапорная башня с территории музея-усадьбы В. Д. Поленова, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону. Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье о растрате.

Возбуждено уголовное дело по факту растраты имущества государственного мемориального историко-художественного и природного музея-усадьбы В. Д. Поленова по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, — уточнили в ведомстве.

