05 февраля 2026 в 18:59

В Тульской области расследуют загадочную пропажу в музее

В Тульской области пропала водонапорная башня из музея-усадьбы Поленова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Тульской области пропала водонапорная башня с территории музея-усадьбы В. Д. Поленова, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону. Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье о растрате.

Возбуждено уголовное дело по факту растраты имущества государственного мемориального историко-художественного и природного музея-усадьбы В. Д. Поленова по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, — уточнили в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ арестовали заведующего лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. По информации УФСБ по Новосибирской области, начальника подозревают в получении взятки в размере более 4,7 млн рублей и растрате средств, выделенных по нацпроекту «Наука и университеты».

Также в Уфе задержали директоров Башкирской госфилармонии и государственного симфонического оркестра республики Алмаза Саетова и Артура Назиуллина. Руководителей подозревают в хищении бюджетных денег при организации концертов и других мероприятий.

