Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор» ФСБ арестовала завлабораторией центра «Вектор» за взятку в 4,7 млн рублей

Сотрудники ФСБ арестовали заведующего лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области. По данным ведомства, начальника подозревают в получении взятки в размере более 4,7 млн рублей и растрате средств, выделенных по нацпроекту «Наука и университеты», передает ТАСС.

В отношении сотрудника ГНЦ «Вектор» заведено уголовное дело. <…> Фигурант задержан, — сообщили в управлении.

Согласно версии следствия, подозреваемый получил столь крупную взятку за проведение исследований биологических образцов в интересах коммерческой компании с нарушением установленного порядка. Ему также инкриминируют крупную растрату средств, выделенных «Вектору» в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Уголовное дело возбудили по статьям об особо крупной взятке и мошенничестве с использованием служебного положения. В ближайшее время заведующему лабораторией изберут меру пресечения на время следствия.

Ранее сотрудники ФСБ установили, что осужденный, отбывающий наказание в колонии, планировал совершить теракт, убив ее сотрудников. Злоумышленника задержали на стадии приготовления к преступлению, жертв и разрушений удалось избежать.