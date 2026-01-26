Названы точные даты Масленицы и Пасхи в 2026 году Пасха в 2026 году выпала на 12 апреля

Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля. Согласно православному календарю, главные церковные праздники наступят раньше обычного. Так, масленичная неделя, предшествующая Великому посту, начнется 16 февраля и завершится 22 февраля Прощеным воскресеньем.

Великий пост стартует сразу после Масленицы, в понедельник, 23 февраля. Этот самый длительный и строгий период продлится 48 дней и завершится 11 апреля. Он включает Святую Четыредесятницу и следующую за ней Страстную седмицу, когда требования к питанию и образу жизни ужесточаются, побуждая верующих к молитве и покаянию. Кульминацией станет Пасха, которую будут отмечать 12 апреля.

Ранее своим указом глава Татарстана Рустам Минниханов установил даты двух главных мусульманских праздников в регионе. В 2026 году Ураза-байрам будет отмечаться 20 марта, а Курбан-байрам — 27 мая. Оба торжества выпадают на будние дни, которые в республике объявлены нерабочими. Праздник разговения, Ураза-байрам, придется на пятницу. Праздник жертвоприношения, Курбан-байрам, начнется в среду.