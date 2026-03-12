Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Перепробовала 7 рецептов кулича, но этот затмил все: добавляю щепотку шафрана и апельсиновую цедру — пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
Беру муку, яйца и сливочное масло — и готовлю кулич, который получается невероятно ароматным, с ярким солнечным оттенком и нежной, влажной текстурой.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный кулич с румяной корочкой и нежнейшим, слегка влажным мякишем, который тает во рту, оставляя приятное послевкусие шафрана и апельсина. Аромат стоит на весь дом, собирая всех за столом еще до того, как кулич успевает остыть.

Для приготовления вам понадобится: четыреста граммов муки, три яйца, сто пятьдесят граммов сахара, сто миллилитров теплого молока, сто граммов сливочного масла, двадцать граммов свежих дрожжей (или одна столовая ложка сухих), щепотка шафрана, цедра одного апельсина, щепотка соли, ванилин по вкусу.

Для глазури: сто граммов сахарной пудры и две-три столовые ложки апельсинового сока. Шафран залейте двумя столовыми ложками горячего молока и дайте настояться пятнадцать минут. В теплом молоке растворите дрожжи и ложку сахара, оставьте на пятнадцать минут до появления пенки. Яйца взбейте с оставшимся сахаром и солью до пышности. Добавьте растопленное масло, ванилин, апельсиновую цедру, настоявшийся шафран с молоком и дрожжевую опару, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто.

Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на час-полтора до увеличения в объеме. Обомните тесто, выложите в формы, заполняя их на треть, и дайте подойти еще тридцать минут. Выпекайте в разогретой до ста восьмидесяти градусов духовке тридцать пять-сорок минут. Для глазури смешайте сахарную пудру с апельсиновым соком и покройте остывшие куличи.

