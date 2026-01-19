Атака США на Венесуэлу
Татарстан утвердил даты праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам

В Татарстане Ураза-байрам пройдет 20 марта, а Курбан-байрам состоится 27 мая, следует из указа раиса республики Рустама Минниханова. Оба праздника в этом году выпадают на будние дни, которые станут нерабочими. Ураза-байрам назначен на пятницу, а Курбан-байрам начнется в среду.

В 2025 году праздничные даты приходились на выходные и не давали дополнительных дней отдыха. Теперь же режим работы организаций и учреждений будет скорректирован с учетом новых официальных выходных.

Ранее российские муфтии заявили, что мусульманам не стоит совершать намазы в местах большого скопления людей, чтобы не создавать неудобств окружающим. Они подчеркнули, что молитву лучше проводить в предназначенных для этого пространствах, и также призвали воздерживаться от ношения никабов в общественных местах из-за сложности идентификации человека.

Духовное управление мусульман Казахстана между тем запретило использовать технологию Deep Nostalgia для «оживления» фотографий умерших, указав, что ИИ нельзя применять для обмана, насмешек или усиления горя родственников. Также организация призвала не использовать дипфейки для распространения ложной информации и рекомендовала блогерам не накручивать подписчиков с помощью фейковых и бот-аккаунтов.

