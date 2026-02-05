Политолог объяснил, почему Вьетнам опасается вторжения США

Власти Вьетнама опасаются вторжения США, поскольку трезво оценивают события в других странах мира, сказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Так он прокомментировал содержание плана Ханоя, в котором рассматривается ответ на возможную агрессию Штатов — этот документ Минобороны республики составило еще в 2024 году.

Вьетнамцы исходят из опыта других государств — например, арабских. Они в полный рост стоят в фарватере политики Соединенных Штатов, там присутствует американский флот со всей мощью, и ему оказывают гостеприимство. Но при этом Запад продолжает организовывать в регионе цветные революции, поддерживает и использует пятую колонну, — сказал Козюлин.

Он пояснил, что далеко не все такие случаи становятся известны публично, но информация о подобной активности США приходит по каналам разведки и дипломатов.

Есть другие примеры, — тот же [президент Венесуэлы] Николас Мадуро, та же Северная Корея. Пока у нее не появилось ядерное оружие, она не могла спать спокойно из-за США. Вьетнамцы все это тоже видят, помнят и умеют анализировать, — сказал Козюлин.

Ранее авианосец американских ВМС Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток. Это произошло в рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном.

До этого президент Штатов Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Так он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.