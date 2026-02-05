Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 19:18

Поджигательницу пункта сбора гумпомощи отправили в СИЗО

В Петербурге арестовали женщину за поджог пункта сбора гумпомощи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд заключил под стражу девушку, обвиняемую в поджоге волонтерского пункта гуманитарной помощи в Санкт-Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. По данным следствия, 4 февраля она бросила две бутылки с зажигательной смесью в подвальное помещение на Кантемировской улице, где располагался пункт «Спасем Донбасс».

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <..> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ, — говорится в сообщении.

Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью и раскаялась. Арест продлится до 3 апреля 2026 года.

Ранее в Москве мужчину приговорили к 18 годам колонии за подготовку теракта. 57-летнего жителя столицы признали виновным по делу, которое слушалось в закрытом режиме. Инцидент должен был произойти на станции в Домодедово.

До этого сообщалось, что двоих подростков подозревают в совершении теракта на железной дороге. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору». По предварительным данным, вербовщики вышли на несовершеннолетних в интернете и пообещали им 15 тыс. рублей.

теракты
поджоги
Санкт-Петербург
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мама ЮИД» Федулова умерла на 86-м году жизни
Умер адмирал флота Куроедов
Трамп надел значок с истребителем на фоне обострения отношений с Ираном
РФ и США нужен мир, Украине и Европе — война. Как прошли переговоры в ОАЭ
Самолет экстренно сел из-за изнасилования подростка на борту
Трамп раскрыл истинные мотивы своего переизбрания на второй срок
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке
Теннисист Синнер «сменил профессию» перед Олимпиадой
Трамп назвал худшего президента США
Россиянка заявила на отчима-педофила спустя 15 лет
Политолог назвал страны, которые помогут Вьетнаму в случае вторжения США
В деле Эпштейна нашелся «польский след»
Рубальская рассказала, запретит ли она исполнять свои песни Алле Пугачевой
Российская делегация покинула Абу-Даби
Поджигательницу пункта сбора гумпомощи отправили в СИЗО
Военные США и России договорились о неожиданном шаге
Кратковременные дожди и тепло до +10? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Названы истинные цели заявления ЕС о передаче Украине €90 млрд
Политолог объяснил, почему Вьетнам опасается вторжения США
Россиянка угрожала сжечь Ленина и получила четыре года колонии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.