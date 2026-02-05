Поджигательницу пункта сбора гумпомощи отправили в СИЗО В Петербурге арестовали женщину за поджог пункта сбора гумпомощи

Суд заключил под стражу девушку, обвиняемую в поджоге волонтерского пункта гуманитарной помощи в Санкт-Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. По данным следствия, 4 февраля она бросила две бутылки с зажигательной смесью в подвальное помещение на Кантемировской улице, где располагался пункт «Спасем Донбасс».

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <..> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ, — говорится в сообщении.

Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью и раскаялась. Арест продлится до 3 апреля 2026 года.

Ранее в Москве мужчину приговорили к 18 годам колонии за подготовку теракта. 57-летнего жителя столицы признали виновным по делу, которое слушалось в закрытом режиме. Инцидент должен был произойти на станции в Домодедово.

До этого сообщалось, что двоих подростков подозревают в совершении теракта на железной дороге. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору». По предварительным данным, вербовщики вышли на несовершеннолетних в интернете и пообещали им 15 тыс. рублей.