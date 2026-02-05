Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 18:59

Лавров раскрыл причину антироссийских шагов администрации Трампа

Лавров: администрация Трампа делает антироссийские шаги ради лояльности в США

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Администрация президента США Дональда Трампа вынуждена делать антироссийские шаги для сохранения лояльности мощного русофобского крыла внутри страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По его словам, это обусловлено внутренней политикой, где против России настроены многие демократы и часть республиканцев.

Конечно, мы можем понять, что администрация не может игнорировать эти факторы в своих действиях. Чтобы сохранить лояльность этого русофобского крыла, она должна делать какие-то антироссийские шаги, — сказал Лавров.

Министр добавил, что Вашингтону также необходимо «ублажать» Европу, используя русофобию как своеобразную плату за ее подчинение.

Если для администрации главное в отношении Европы, чтобы та слушалась Вашингтона и делала то, что он скажет, и покупала то, что он скажет <...> наверное, в этой ситуации русофобия в определенных объемах рассматривается как плата за эти неудобства, которые США создают Европе, — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что США не планируют оставлять европейцев без своего контроля. По словам министра, Вашингтон заинтересован в том, чтобы европейские союзники сами финансировали военные приготовления и покупали американское оружие.

