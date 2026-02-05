Лавров раскрыл причину антироссийских шагов администрации Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа вынуждена делать антироссийские шаги для сохранения лояльности мощного русофобского крыла внутри страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По его словам, это обусловлено внутренней политикой, где против России настроены многие демократы и часть республиканцев.

Конечно, мы можем понять, что администрация не может игнорировать эти факторы в своих действиях. Чтобы сохранить лояльность этого русофобского крыла, она должна делать какие-то антироссийские шаги, — сказал Лавров.

Министр добавил, что Вашингтону также необходимо «ублажать» Европу, используя русофобию как своеобразную плату за ее подчинение.

Если для администрации главное в отношении Европы, чтобы та слушалась Вашингтона и делала то, что он скажет, и покупала то, что он скажет <...> наверное, в этой ситуации русофобия в определенных объемах рассматривается как плата за эти неудобства, которые США создают Европе, — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что США не планируют оставлять европейцев без своего контроля. По словам министра, Вашингтон заинтересован в том, чтобы европейские союзники сами финансировали военные приготовления и покупали американское оружие.