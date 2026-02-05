«Спрашивает обо мне»: в файлах Эпштейна нашли имя Чубайса В файлах Эпштейна обнаружили имя Чубайса

Упоминание имени бывшего главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса нашли в файлах финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, они опубликованы на сайте библиотеки американского минюста. Неизвестный писал аналитику о российском экономисте на электронную почту в 2010 и 2011 годах.

Поговорим завтра дома. Чубайс из «Роснано» спрашивает обо мне, — писал неизвестный финансисту.

Известно, что имя Чубайса фигурирует в новостных дайджестах и брошюре со списком участников Восточного экономического форума в Давосе 2011 года. Экс-глава «Роснано» покинул Россию в марте 2022 года — потом его видели в Турции, Италии и Израиле.

Ранее сообщалось, что в штабе Эпштейна работали двое граждан Польши, которые участвовали в организации преступных схем. Польские власти установили личности этих людей.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер принес извинения жертвам финансиста Джеффри Эпштейна. Политик сообщил, что сожалеет о назначении послом в США Питера Мандельсона, который поддерживал дружеские отношения с педофилом.