В деле Эпштейна нашелся «польский след» Генпрокурор Польши Журек: в окружении Эпштейна было двое граждан республики

В штабе скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна работали двое граждан Польши, которые участвовали в организации преступных схем, заявил генеральный прокурор и министр юстиции республики Вальдемар Журек. По словам главы ведомства, польские власти уже установили личности этих людей, сообщает портал Onet.

В его штабе, который руководил этими безобразными процедурами, были двое поляков — полька и поляк. Мы знаем эти фамилии, — рассказал Журек.

Генпрокурор отметил, что в Польше велась активная вербовка женщин, и не исключено, что среди пострадавших могли быть несовершеннолетние. Хотя никто из жертв официально не обращался в органы, власти уверены в достоверности этой информации. Журек пояснил, что многие пострадавшие годами не могут преодолеть психологический барьер, чтобы заявить о пережитом насилии.

Для полноценного расследования этих преступлений в Польше планируется создать специальную следственную группу. Журек намерен наделить эту структуру широкими полномочиями, сопоставимыми с правами полиции и спецслужб. В рамках работы новой группы Варшава намерена официально обратиться к Вашингтону для получения доступа к секретным материалам.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер принес извинения жертвам финансиста Джеффри Эпштейна. Политик сообщил, что сожалеет о назначении послом в США Питера Мандельсона, который поддерживал дружеские отношения с педофилом.