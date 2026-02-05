«Бесполезно»: в ГД объяснили, почему россияне не отстаивают трудовые права Депутат Нилов: россияне считают бесполезным отстаивать свои трудовые права

Часто россияне не отстаивают свои трудовые права, потому что считают это бесполезным делом, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, они ищут советы по решению рабочих конфликтов в интернете, но до трудовой инспекции и прокуратуры доходят крайне редко.

Многие россияне по-прежнему боятся отстаивать свои права, думают, это бесполезно. В случае рабочих конфликтов ищут информацию в интернете, делятся проблемами в соцсетях — там их сбивают неэффективными советами или перехватывают боты-юристы. И зачастую работники не доходят ни до трудовой инспекции, ни до прокуратуры, — сообщил Нилов.

Однако, по его словам, электронное обращение в ответственные ведомства — это гарантия совершенно бесплатной и достаточно оперативной помощи специалистов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что молодежь активно следит за соблюдением своих трудовых прав и не создает угрозы для рынка труда. По его словам, уровень самосознания зумеров не вызывает никакого беспокойства. Он добавил, что требования, которые молодые работники предъявляют начальству, в целом укладываются в рамки Трудового кодекса.