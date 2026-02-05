Трамп надел значок с истребителем на фоне обострения отношений с Ираном

Президент США Дональд Трамп пришел на Национальный молитвенный завтрак со значком в виде истребителя на лацкане, передает РИА Новости. Американский лидер никак не стал объяснять свой выбор аксессуара.

Появление военной символики совпало с резким обострением отношений между США и Ираном. Неделей ранее Трамп пригрозил Ирану и заявлял, что «огромная армада» уже направляется в сторону исламской республики. Он допустил возможность повторения «венесуэльского сценария».

Национальный молитвенный завтрак — это масштабное ежегодное мероприятие, которое проводится в Вашингтоне в первый четверг февраля, начиная с 1953 года. Традиция была инициирована общественной организацией «The Fellowship Foundation» (также известной как «The Family») с целью объединения политической, деловой и религиозной элиты США.

Трамп также сделал заявление на завтраке и признался, что стремился к переизбранию на второй срок из-за личных амбиций. Глава Белого дома также вновь обвинил Демократическую партию в махинациях во время предвыборной гонки 2020 года. При этом результаты выборов в 2024 году он назвал «победой над психами», подчеркнув, что она была невероятной.