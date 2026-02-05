Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 19:40

Трамп раскрыл истинные мотивы своего переизбрания на второй срок

Трамп признался, что переизбирался в президенты ради своего эго

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне признался, что стремился к переизбранию на второй срок из-за личных амбиций. По его словам, которые передает Fox News, ему было необходимо победить для удовлетворения собственного эго.

Я должен был победить. Должен был победить. Мне это было нужно для моего эго. Иначе эго терзало бы меня до конца жизни, — сказал Трамп.

Глава Белого дома также вновь обвинил Демократическую партию в махинациях во время предвыборной гонки 2020 года. При этом результаты выборов в 2024 году он назвал «победой над этими психами», подчеркнув, что она была невероятной.

В своей речи глава государства не упустил возможности раскритиковать когнитивные способности экс-президента Джо Байдена. Он съязвил, что предыдущий лидер, по его мнению, даже не осознавал своего положения.

Ранее Трамп заявил, что способен самостоятельно определить момент, когда возраст станет помехой для его работы на посту хозяина Белого дома. Так он ответил на вопрос о том, кто сможет сказать ему, что он уже стар для этой должности.

